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Karamollaoğlu'ndan olay 'AK Parti-MHP' açıklaması: OHAL oluşturabilirler

"MHP ile yapılan ittifak da bu arkadaşları kurtarmıyor." diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin seçime hazır olmadığını belirterek" O yüzden yeni arayışlar içine girecekler seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile oluşturmak dahil" ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin tartışma yaratacak değerlendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin popülaritesinin giderek düştüğünü iddia eden Karamollaoğlu, Erdoğan'ın yüzde 40'ın altına indiğini AK Partinin daha da aşağılara düştüğünü öne sürdü.

Erdoğan ve AK Parti iddiası

Karamollaoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

Seçime daha zaman var herkes kendi açısından bakarak bir şeyler söylüyor ama bir gerçek var ki artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bile popülaritesi yüzde 40'ın altına indi, AK Partinin daha da aşağılara düştü.

Seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile oluşturmak dahi yeni arayışlar içine girecekler.

Şu andaki kanaat yarın ne olur bilemeyiz, MHP ile yapılan ittifak da bu arkadaşları kurtarmıyor. O yüzden yeni arayışlar içine girecekler seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile oluşturmak dahil.

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