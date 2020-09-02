Beşiktaş’ta rota milli sağ bek Ahmet Oğuz'a çevrildi

Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta Gençlerbirliği ile mukavelesini fesheden milli sağ bek Ahmet Oğuz ön plana çıktı.

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.

Harcama limitleri nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen ya da kiralama formülü üzerinde duran Beşiktaş'ta tüm yollar Gençlerbirliği ile mukavelesini fesheden Ahmet Oğuz'a çıkıyor.

Bonservisi elinde

Ahmet Oğuz'un bonservisinin elinde olması ve maliyetinin düşük olması nedeniyle Beşiktaş, sağ bek transferi için 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Sergen Yalçın da Ahmet Oğuz'un transferine olumlu bakıyor.

''İsmimin Beşiktaş'la anılması gurur verici''

İnternethaber'in ulaştığı Ahmet Oğuz, transferi hakkında şu ifadeleri kullandı; ''Menajerim Özkan Doğan görüşmeleri sürdürdürüyor. Yeni takım için henüz karar vermedik ancak ismimin Beşiktaş'la anılması gurur verici.''

Şampiyonluğa oynamak istiyor

Başkent ekibinin altyapısında yetişen Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği’nde A takıma yükselmesi, milli takıma çağrılmasıyla birlikte kariyerinde önemli bir sayfa açıp şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istiyor.