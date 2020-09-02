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Beşiktaş Gökhan Akkan transferini bitirmeye kararlı

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan'ı transfer etmekte kararlı. Beşiktaş, 25 yaşındaki oyuncu için Karadeniz kulübüne takas+bir miktar para teklif etmeyi düşünüyor.

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PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verilirken siyah-beyazlı yönetim kaleci bölgesi için harekete geçti.

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan için ısrarlı olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu için Karadeniz kulübüne takas+bir miktar para teklif etmeyi düşünüyor.

Sergen Yalçın çok istiyor
Teknik direktör Sergen Yalçın, Ersin’e her ne kadar güvense de sezonu genç kaleciyle bitiremeyeceğine inanıyor. Bu yüzden Gökhan Akkan'ın üzerinde duruyor. 

26 maçta forma giydi ve kalesinde 45 gol gördü
Karadeniz temsilcisi ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kaleci 2019-2020 sezonunda 26 maçta forma giydi ve kalesinde 45 gol gördü. Kariyerini Sincan Belediye altyapısında başlayan Gökhan Akkan, sırasıyla Osmanlıspor ve Ankaragücü altyapılarında forma giydikten sonra Ankaragücü A takımına yükseldi. Başarılı eldiven 2015 yazında da Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.

Beşiktaş'ta kale Ersin'e emanet
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon corona virüsü nedeniyle verilen arada Alman kaleci Loris Karius kiralık sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kalan maçlarda ise siyah-beyazlıların 19 yaşındaki genç eldiveni Ersin Destanoğlu görev yapmıştı.

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