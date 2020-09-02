Son 30 yılın en yüksek altın ithalat rakamı kırıldı

Ağustos ayında altın ithalatı aylık bazda yüzde 394 artarak 1989 yılından bu yana en yüksek artışını gerçekleştirdi.

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Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre Ağustos ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 oranında azaldığı, ithalatın ise yüzde 20,64 oranında arttığı açıklandı.

Altın ithalatı ağustosta yüzde 394 artışla 4.08 milyar dolar oldu, bu rakam 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı olarak gerçekleşti.

Altın ihracat- ithalat rakamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar, ithalatın yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar, dış ticaret hacminin yüzde 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı

Bakanlık verilerine göre; Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,74 oranında azalan ihracat, 12 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artışla 18 milyar 776 milyon dolar oldu. Ağustos ayında dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 66,4 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında altın hariç ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,92 oranında azaldı, altın hariç ithalat ise yüzde 0,30 oranında azaldı. Altın ticareti hariç tutulduğunda 2020 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,92 azalarak 12 milyar 182 milyon dolar, ithalat yüzde 0,30 azalarak 14 milyar 694 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 2,45 azalarak 26 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşti.