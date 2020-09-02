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Numan Kurtulmuş'tan ABD'nin Rumlara ambargoyu kaldırma kararına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Rum Kesimine uyguladığı silah ambargosunu 33 yıl sonra kaldırmasına tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin silah ambargosunu kaldırmaya yönelik aldığı karar Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karardır. ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru ve esenliği için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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