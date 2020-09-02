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İstanbul'da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü yakınları gazetecilere saldırdı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da 3 aylık bebek evde ölü bulundu. Yapılan incelemede bebeğin vücudunda morluklar oluştuğu tespit edildi. Öte yandan bebeğin yakınları gazetecilere saldırarak görüntü alınmasını engelledi.

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Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Ç. ailesinin ihbarı üzerine 112 ekipleri eve geldi. Ekipler yaptığı ilk incelemede 3 aylık H.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri hayatını kaybeden bebeğin vücudunda morluklar olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Şüpheli ölüm üzerine 3 aylık bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bebeğin tabutu cenaze aracına bindirildiği sırada yakınları basın mensuplarına saldırarak görüntü almasını engelledi. 3 aylık bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

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