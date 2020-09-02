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Kütahya'da eski komşusu kadını öldürdü! 60 kilometre yürümüş

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA'da borç meselesi yüzünden eski komşusu kadını vurarak öldüren zanlı saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Şahıs ifadesinde cinayet sonrası 60 kilometre yürüyerek kendi köyüne gittiğini söyledi. Mahkeme, katil zanlısını tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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3 çocuk annesi 32 yaşındaki Sibel Şirin'in 31 Ağustos günü evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan Bülent K.'nin (41), Altıntaş ilçesi Oysu köyü civarında bulunduğunu tespit eden Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Bülent K., cinayeti işledikten sonra yaya olarak kaçtığını, hiç durmadan yürüyerek 60 kilometre uzaklıktaki kendi köyü olan Oysu'ya gittiğini söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Genç kadın evinin önünde böyle cinayete kurban gitmişti

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