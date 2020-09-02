Leipzig'ten Sörloth için Trabzonspor'a çılgın teklif

Alman basını, Leipzig'in Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

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Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth, Red Bull Leipzig'in transfer listesinin en başında yer alıyor.

Alman basınından Kicker'in haberine göre; bordo mavili ekip, 24 yaşındaki Norveçli golcünün transferi konusunda Red Bull Leipzig ile görüşmelere başladı.

20 milyon avro

Söz konusu haberde, Bundesliga temsilcisinin Alexander Sörloth transferi için 20 milyon avro bütçe ayırdığı öne sürüldü.

Nagelsmann kafayı taktı

Öte yandan BILD ise Red Bull Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Alexander Sörloth'u çok istediğini ve bu doğrultuda kulüp yönetimine rapor sunduğunu iddia etti. Aynı haberde yetenekli golcünün RB Leipzig'e gitmek için Trabzonspor'dan izin istediğinin de altı çizildi.

Yol haritası belirlendi

RB Leipzig, bonservisi Crystal Palace'ta olan ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'un transferi için yol haritasını belirledi. Alman temsilcisi, bordo mavili ekibin sözleşmede yer alan opsiyonu kullanarak Alexander Sörloth'un bonservisini almasını ve daha sonra kendisine satmasını arzuluyor.