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Kayseri'de patlama sonrası yangın paniği: 6 yaralı var

KAYSERİ'de müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Kayseri'de müstakil bir evde iddiaya göre gaz sıkışması sonucu ufak çapta patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında evde bulunan D.M. (45), Ş.M. (15), G.M. (21), M.M. (17), İ.M. (19) ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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