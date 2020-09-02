Eski erkek arkadaşı, gizli görüntüleriyle şantaj yapıp tecavüz etti!

MERSİN'de iğrenç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki H.G. isimli erkek, eski sevgilisi 18 yaşındaki N.P.'nin gizlice görüntülerini çekti. O görüntüleri kullanarak şantaj yaparak evine getirdiği N.P.'nin içeceğine uyku ilacı katıp tecavüz etti Savcılığa suç duyurusunda bulunan N.P., eski sevgilisinin şantaj mesajlarını da delil olarak sundu.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan N.P., geçen yıl şubat ayında H.G. ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yaptığı H.G.'den ayrılmak isteyince de hayatının şokunu yaşadı. İddiasına göre ilişkiyi bitirmek istemeyen H.G., genç kıza, gizlice çektiği görüntüler ile şantaj yapmaya başladı. Ayrıca içeceğine uyku ilacı katıp, cinsel saldırıda bulundu.

1 yıldır cinsel yolla bulaşan HPV virüsü taşıyor

Geçen haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulunan ve 1 yıldır cinsel yolla bulaşan HPV virüsü (Human papilloma virus - İnsan papilloma virüsü) ile mücadele ettiğini söyleyen N.P., yaşadıklarını şöyle özetledi:

Birlikte olduğumuz görüntüleri kaydetmiş

"H.G. ile geçen yıl sevgili olduk ve birlikte olduk. Gizlice kaydetmiş. Ayrılmak istediğimde 'Elimde görüntülerin var' diyerek, tehdit etti. Görüntüleri bana gönderdi. 'Evime gelmezsen görüntüleri ailene yollarım, internete yayarım' diyerek, şantaj yaptı.

Evine gittim, ilaç verip uyuttu ve tecavüz etti

Korkup evine gittim. Bana ilaç verip uyutarak, tecavüz etti. Daha sonra virüs kaptığımı öğrendim, 1 yıldır tedavi görüyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

'Artık susmak istemiyorum'

H.G.'nin gerekli cezayı almasını isteyen N.P., "Bugüne kadar hep korkup, sustum ama artık susmak istemiyorum. Can güvenliğim yok. Uzaklaştırma kararı verildi ama fayda etmiyor. Ailesi, arkadaşları her gün arayarak, mesaj atarak tehdit ediyor" dedi.