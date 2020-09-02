BIST 1.085
DOLAR 7,37
EURO 8,78
ALTIN 466,17
HABER /  YEREL
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Milli Görüş emektarı Arif Ersoy hayatını kaybetti

Milli Görüş'ün emektarlarından Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy vefat etti.

Abone ol

Milli Görüş partilerinde uzun yıllar görev yapmış Çorum'da 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürütmüş Prof. Dr. Arif Ersoy 72 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp yetmezliğinden vefat etti

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliğinden bu akşam 21:15 sularında hayatını kaybeden Arif Ersoy'un cenazesi, yarın Çorum'da defnedilecek. 

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca ile önemli çalışmalar yürütmüş Ersoy, Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclisi Üyeliği de yapmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Çoklu baro yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı
İmama ceza olarak koronalı cenazesi yıkatıldı imam koronadan öldü! Diyanet ne dedi?
Bilim Kurulu toplanıyor sokağa çıkma yasağı, 65 yaş yasağı ve seyahat yasağı geri mi geliyor?
Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: DEAŞ Ayasofya’ya eylem planlıyordu
İzmir'de kamu binalarına 'HES' kodu ile giriş yapılacak
Araç muayenelerinde yeni dönem için ilk adım
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa Gemlik'te yoldan çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı
İzmir'de derin provokasyon! Mescid'e silahlı saldırı
ABD Başkanı Trump geçici felç geçirdi iddiası açıklama geldi
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1883 kişiye ceza
Merkez Bankası'nda yeni atama kararı! Emrah Şener yeniden başkan yardımcısı oldu
'Sevişmeli öpüşmeli çıplak...' yorum Hande Ataizi'ni kızdırdı cevabı verdi
Yorumlar