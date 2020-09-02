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Beşiktaş Bayer Münih'ten Mert Yılmaz'la anlaştı

Beşiktaş sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürürken Alman devi Bayern Münih'in formasını giyen Mert Yılmaz’ın transferi için anlaşma sağlandı.

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PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz’ın transferi için anlaşma sağladı.

Siyah beyazlı yönetim, yaptığı görüşmeler sonucunda Alman devi ile 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. 21 yaşındaki Alman oyuncuya ise yıllık 200 bin Euro maaş verilecek.

2 gün süre istedi
Bayern Münih yetkililerinin Beşiktaş yönetiminden transferin resmiyete dönüşmesi için 2 gün süre istediği öğrenildi. Teknik heyetten de Mert Yılmaz’ın gönderilmesi için rapor verilmesi durumunda Beşiktaş, Mert Yılmaz’a imzayı attıracak.

1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor
21 yaşındaki oyuncu, yeni alınacak diğer bir sağ bek transferi ile rotasyonlu olarak kullanılacak. Geçen sezon Bayern Münih 2 formasıyla 3. Lig’de 17 maçta forma giyen Mert Yılmaz, 3 asist yaptı. Mert Yılmaz'ın Alman devi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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