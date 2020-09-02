İmama ceza olarak koronalı cenazesi yıkatıldı imam koronadan öldü! Diyanet ne dedi?

ŞANLIURFA'da imamlık yapan Osman Çilenti’nin, müftülükteki bazı uygulamalara karşı çıktığı için ‘ceza olarak’ Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin cenazesini yıkamakla görevlendirildiği öne sürüldü. Çilenti’nin bu sırada kendisinin de Kovid-19’’a yakalanarak yaşamını yitirdiği iddiasına Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa Siverek’e bağlı Burçalık Köyü’nde iki yıldır cami imamı olarak görev yapan 44 yaşındaki Osman Çilenti, yaklaşık iki hafta önce Siverek Müftülüğü’nce koronavirüsten yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirildi.

Sosyal medyada paylaşılan iddialarda da, müftülükteki bazı uygulamalara karşı çıktığı için Çilenti’ye bu görevin ceza olarak verildiği, kendisine salgından korunması amacıyla ekipman bile verilmediği belirtildi. İmam Çilenti’nin cenaze yıkama esnasında kendisini kötü hissettiği ve birkaç gün sonra da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Diyanet soruşturma başlattı

Hürriyet'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Başkanlıktan bir yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Sosyal medyadaki iddiaları araştırıyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucuna göre ihmali olan kişiler varsa haklarında gerekli işlemler yapılacak” dedi.

Bakanlığın koronalı cenaze yıkama rehberi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’la ilgili olarak morg ve defin işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin rehber yayınlamıştı. Rehberdeki uyarılar ise şu şekilde:

“Gasilhane çalışanları, cenaze yıkama sırasında eldiven, tıbbi (cerrahi) maske, gözlük-yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Tazyikli su kullanımı, cenazeden enfekte sıvıların sıçramasına ve hastalık bulaşına neden olabilecek işlem olması nedeniyle cenazenin yıkanması sırasında bu işlemden kaçınılmalıdır.”