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İzmir'de kamu binalarına 'HES' kodu ile giriş yapılacak

Anadolu Ajansı

İzmir Valiliği, KORONAVİRÜS salgını ile mücadale kapsamında İzmir'de kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını duyurdu.

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KORONAVİRÜS salgını ile mücadale kapsamında İzmir Valiliği, İzmir'de kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını bildirdi. Ayrıca, yapılacak olan düğünlerin de saatlerinin değiştirildiği öğrenildi. 

İzmir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kentte yaptığı değerlendirmenin ardından, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES uygulamasının kullanılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi: 

"İlimizde bulunan kamu binalarına girişte vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." 

Düğünler 21.00-23.30 arasında yapılacak

Öte yandan, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tedbirlere uyularak yapılan düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi. Daha önce 20.00-22.30 saatleri arasında yapılan düğün organizasyonlarının, artık 21.00-23.30 saatleri arasında yapılacağı belirtildi. 

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