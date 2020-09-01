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Araç muayenelerinde yeni dönem için ilk adım

Araç muayenede milyonları ilgilendiren yeni çalışmanın başlatıldığı iddia edildi. Araç muayene bedelinin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Yetkililer, ilgili bankanın bu konuda olanak ya da seçenek sunması durumunda taksit yapılmasının da mümkün olabileceğini de söyledi.

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Türkiye’de araç muayene hizmetini üç ortaklı TÜVTÜRK yürütüyor. Bu ortaklar sırasıyla Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22.58’lik yeniden değerleme oranında yapılan artışla birlikte otomobil için araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruş oldu. Egzoz emisyon ücreti de 80 TL’ye çıktı.

Vatandaşlar, bu artışa tepki gösterdi. Zammın gözden geçirilmesini istedi. Ancak indirim konusunda bir çalışma söz konusu değil. Buna karşılık nakit dışında ödeme seçenekleri üzerinde duruluyor.

Kredi kartı ile ödeme

Kulislerde araç muayene bedelinin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapıldığı konuşuluyor. Bu çalışmanın belli bir aşamaya ulaştığı ifade ediliyor.

Taksit söz konusu mu?

Yetkililer, ilgili bankanın bu konuda olanak ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılmasının mümkün olacağını söyledi. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu kaydetti. (Habertürk)

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