Beşiktaş hazırlık maçında Sivasspor'a yenildi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'ın yarı final maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivas ekibi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olurken; Beşiktaş ise 3'üncülük maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.Abone ol
Sivasspor, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galibiyet golünü 90+1'inci dakikada Mustapha Yatabare ile bulurken, Beşiktaş 31'inci dakikada Dorukhan Toköz'ün kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Sivasspor, The Land Of Legends Cup finalinde 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
4 Eylül Cuma günü saat 21.00'de ise Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park'ta oynanacak 3'üncülük maçında karşılaşacak.