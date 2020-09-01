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Trabzon'un Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim koronavirüse yakalandı

Koronavirüs'e yakalanan Trabzon Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kendisinde hiç bir belirti olmadığını söyledi ve "Babama test yaptıracaktık. Ben de yaptırdım ve Covid-19 olduğum ortaya çıktı" diye konuştu.

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Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hafta sonu babasını Covid-19 testi yaptırmak için hastaneye götürdü. Bu sırada kendisi de test yaptıran Başkan Ekim’in Koronavirüs kaptığı ortaya çıkarken babasının testinin ise negatif olduğu belirtildi.

"Benim bir şikayetim, bir sıkıntım yoktu"

Evinde kendini izole eden ve doktorun verdiği ilaçları kullanan Ekim, şöyle konuştu:

Benim bir şikayetim, bir sıkıntım yoktu. Biraz halsizlik vardı. Pazar günü babamı hastaneye götürdüm ve test yaptırdım. Ben de test yaptırdım. Benim testimin sonucu pozitif çıkınca aile fertlerine de test yaptırdık. Onların sonuçları henüz belli değil. Ben şuan başka bir evde onlardan uzak bir şeklide kendimi izole ediyorum.

Başkan Ekim, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

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