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Avusturya’dan casusluk iddiası! 'Türkiye Avusturya’yı bölmek istiyor'

AVUSTURYA İçişleri Bakanı Karl Nehammer, hükümet karşıtı kişilerle ilgili bilgileri Türkiye’ye sızdıran bir casus yakaladıklarını iddia etti.

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Uyum Bakanı Raab da, "Türkiye, Avusturya’yı bölmek istiyor" görüşünü savundu.

DW Türkçe’nin haberine göre İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Salı günü yaptığı açıklamada söz konusu kişinin Ankara'ya Avusturya'da yaşayan Türk hükümeti karşıtlarıyla ilgili bilgiler aktardığını söyledi. Nehammer, "Türkiye casusluğunun Avusturya'da yeri yoktur. Bu faaliyet biçimine müsamaha göstermeyeceğimiz bilinmelidir" diye konuştu.

Diplomatik süreçler devreye girecek

Avusturya'nın şimdi diplomatik süreçlerin devreye gireceğini söyleyen Bakan, yargının da casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatacağını belirtti. Nehammer, 'şüphelinin birkaç hafta önce Viyana'da Kürt ve Türk milliyetçiler arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edildiğini' vurguladı.

Türkiye'de tutuklanmış

Bakan Nehammer, şüphelinin daha önce Türkiye'de tutuklanmış bir kişi olduğu bilgisini de aktardı. Bakan, Türkiye'de daha sonra serbest bırakılan şüphelinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından muhbir olarak kullanıldığını ve casusluk yapmak üzere Avusturya'ya gönderildiğini ifade etti. Nehammer, şüphelinin kimliğine ilişkin bir bilgi vermedi.

"Türkiye Avusturya'yı bölmek istiyor"

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab da gelişmelere ilişkin bir açıklamada bulundu. Raab, ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolunun Viyana'ya kadar uzandığını’ söyledi.

"Entegrasyon için bir zehirdir"

Ankara'nın dernekler ve camiler aracılığıyla Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenlileri etki alanına aldığını kaydeden Raab, Türkiye'nin Avusturya toplumunu bölmeyi amaçladığını savundu. Raab, "Türkiye'nin etkisinin önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çünkü bu etki, entegrasyon için bir zehirdir" diye konuştu.

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