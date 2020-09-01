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Adıyaman'da 3 bidonun bedeli ağır oldu

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN'da jandarmanın durdurduğu araçta 3 bidona konulmuş sülük ele geçirildi. Olayla ilgili sürücüye 60 bin lira cezai işlem uygulandı.

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Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sutepe köyünde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 3 bidon içerisinde yaklaşık 1000 sülük ele geçirdi.

Sülüklere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, sürücüye 60 bin lira ceza uygulandı. Doğa Koruma Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü tarafında alınan sülükler, gölete bırakıldı.

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