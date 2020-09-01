TELE 1 tartışmasında bomba FETÖ iddiası! Kanalın parasını Akın İpek mi verdi?

Merdan Yanardağ'ın sahipliğindeki Tele 1'in finans kaynağına ilişkin tartışma devam ediyor. Yanardağ'ın eski patronu CHP'li Durdu Özpolat'tan yeni iddialar geldi. Yurt gazetesinin sahibi Durdu Özpolat, "Tele 1'in kaynağı benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" diye sordu.

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TELE 1 televizyonunun hangi kaynaklarla finanse edildiğine yönelik tartışma giderek büyüyor. Dün, TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ'a "Tele 1'in kaynağı benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" diye soran eski CHP Milletvekili ve Yurt gazetesinin sahibi Durdu Özpolat'tan bugün yeni açıklama geldi. Özpolat, TELE 1'in finans kaynağının FETÖ olduğunu öne sürdü.

Durdu Özpolat, Merdan Yanardağ'ın kendisine yönelik hakaret dolu açıklamasına bugün Yurt gazetesinden cevap verdi. Özpolat, "Merdan Yanardağ’ın başında olduğu ABC gazetesi ve Barış TV 15 Temmuz ertesinde kapatılmıştır. Zira Akın İpek’ten para aldıkları ortadadır" dedi.

'TELE 1 Akın İpek'in desteğiyle kuruldu'

"Tele 1 Akın İpek’in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır" iddiasında bulunan Durdu Özpolat, Merdan Yanardağ'a, "Bizim böyle kaynaklarımızın olmadığı ise açıktır. ABC ve Tele1 17 Haziran 2020'de kapatıldıktan sonra nasıl açıldı? Her yerden baskı olduğunu, kaynağın olmadığını söylerken kapatılan kanalını ve gazeteni nasıl ve hangi yollarla açtırabildin?" diye sordu.

Akın İpek'ten 25 milyon dolar mı aldı?

Bir sosyal medya kullanıcısı, Yurt gazetesinden Durdu Özpolat'ın sözleriyle ilgili yapılan paylaşıma "25 milyon dolar Akın İpek Cafer Mahiroğlu FETÖ güruhundan gelen para değil mi çatı iddianamesindeki tapeler de var" yorumu yaptı.