Rusya'dan Libya açıklaması! Ankara ile birlikte memnuniyetle karşıladık

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Türk-Rus heyetlerinin Moskova’da gerçekleştirdiği Libya görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Moskova ve Ankara’nın Libya’da çatışan tarafların karşılıklı askeri eylemlerini durdurma kararı almış olmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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Açıklamaya göre görüşmede, Tobruk’taki Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Akile Salih ve Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin başındaki Fayiz es Serrac’ın, Libya topraklarının tamamında askeri eylemlerin durdurulduğu yönündeki açıklamalarının önemi vurgulandı.

Ortak çaba ve temaslar sürdürülecek

Hem Rusya hem Türkiye’den dışişleri ve savunma bakanlıklarının temsilcilerinin yer aldığı görüşmede, Libya’da siyasi çözüm için ortak çabaların ve temasların sürdürülmesi konusunda anlaşıldı.

Koordine edilmesi için çalışacaklar

Ayrıca Moskova ve Ankara’nın, Libya’daki tüm siyasi güçlerin yer alacağı yapıcı bir diyaloğun koordine edilmesi için çalışacağı kaydedildi.

BM'ye çağrı

Moskova’daki görüşmede, Almanya’nın başkenti Berlin’de 19 Ocak’ta düzenlenen konferansta Libya’ya dair alınmış olan kararların uygulanması için BM’nin etkili bir rol oynaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, BM’nin bir an önce yeni bir Libya özel temsilcisi belirlemesi gerektiği çağrısı yapıldı.