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HABER /  EĞİTİM

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama törenine katıldı.

Ziya Selçuk, "Bugün biz heyecanlıyız çünkü bizi heyecanla bekleyen genç meslektaşlarımız var. Aybüke ve Necmettin öğretmenin hatırası sizlere emanet. Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 93'e ulaşmış oldu.'' dedi.

Salondaki basın mensuplarından alınan numaralar ışığında ilk atanan öğretmen adayı 379658012 numaralı aday oldu.

Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.

Sözlü sınav puanı eşit olursa ?
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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