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Ziya Selçuk: 146 milyon ders kitabı sizleri bekliyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Sevgili Öğrenciler, Sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda sizleri ve velilerimizi bekliyor.'' dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ikinci gününde öğrencilere bir mesaj yolladı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Sevgili Öğrenciler, Sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda sizleri ve velilerimizi bekliyor. Maske ve mesafe kurallarına hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.''

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