Ziya Selçuk: 146 milyon ders kitabı sizleri bekliyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Sevgili Öğrenciler, Sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda sizleri ve velilerimizi bekliyor.'' dedi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ikinci gününde öğrencilere bir mesaj yolladı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Sevgili Öğrenciler, Sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda sizleri ve velilerimizi bekliyor. Maske ve mesafe kurallarına hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.''