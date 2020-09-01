Nihat Özdemir'den harcama limitleri açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitleriyle ilgili yeni bir gelişmeden bahsetti.

Özdemir şu ifadeleri kullandı; ''Bu süreçte, destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum.

Genel kurul ailesi olarak daha da büyüdük ve yeni bir dönem bizleri bekliyor. Süper Lig'den sonra bir kademe de TFF 1. Lig'e harcama limiti getireceğiz. Daha sonra TFF 2. Lig'e de bu limitler gelecek.

Bizim vakit kaybetmeye tahammülümüz yok. 1 Haziran 2019 tarihinden bu yana, hem sorunlara çözüm bulmaya çalıştık hem de projelerimizin bir bölümünü hayata geçirdik. Bizim tek gayemiz, Avrupa ile rekabet eden, ekonomisi güçlü, uluslararası platformlarda marka değeri yüksek, kaliteli ve izlemesi keyifli liglere sahip olmak. 1 Ekim itibarıyla stadyumlarımıza tribün kapasitesinin yüzde 30'u oranında seyirci alacağız.''