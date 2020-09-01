BIST 1.072
DOLAR 7,35
EURO 8,82
ALTIN 470,03
HABER /  SPOR

Nihat Özdemir'den harcama limitleri açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitleriyle ilgili yeni bir gelişmeden bahsetti.

Özdemir şu ifadeleri kullandı; ''Bu süreçte, destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. 

Genel kurul ailesi olarak daha da büyüdük ve yeni bir dönem bizleri bekliyor.  Süper Lig'den sonra bir kademe de TFF 1. Lig'e harcama limiti getireceğiz. Daha sonra TFF 2. Lig'e de bu limitler gelecek.

Bizim vakit kaybetmeye tahammülümüz yok. 1 Haziran 2019 tarihinden bu yana, hem sorunlara çözüm bulmaya çalıştık hem de projelerimizin bir bölümünü hayata geçirdik. Bizim tek gayemiz, Avrupa ile rekabet eden, ekonomisi güçlü, uluslararası platformlarda marka değeri yüksek, kaliteli ve izlemesi keyifli liglere sahip olmak. 1 Ekim itibarıyla stadyumlarımıza tribün kapasitesinin yüzde 30'u oranında seyirci alacağız.''

SON DAKİKA HABERLERİ
İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Akdeniz ve Ege desteği! Sonuna kadar savunmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler! Avukatlıktan teröristliğe uzanan kanlı yolu keseceğiz
Erdoğan'dan Doğu Akdeniz tepkisi: Artık bu gölge oyunundan bıktık
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de bir asker şehit düştü
Tevfik Özlü gündeme oturdu 'Kararları Bilim Kurulu almıyor' lafı olay
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Mansur Yavaş'ı kabul edecek
Zonguldak Valiliği açıkladı! Yeni kısıtlama ve tedbirler getirildi
İTO, İstanabul enflasyon verilerini açıkladı! Fiyatlar cep yaktı
Sevilla'dan İrfan Can Kahveci için teklif var
Kayıp iş adamı Hasan Hafızoğlu'nun dere yatağında cansız bedeni bulundu
Elazığ’da ilk deprem konutları tamamlandı! 7 ayda yapıldı
Yorumlar