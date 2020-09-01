Libya'nın başkenti Trablus'ta motosikletli intihar saldırısı

LİBYA'nın başkenti Trablus'da motosikletli intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunun araştırıldığı aktarıldı.

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Libya’nın başkenti Trablus’un batısında Canzur semti yolundaki kavşakta intihar saldırısı düzenlendi. Meydana gelen olayda bir kişinin motosikletinin patlaması sonucu öldüğü bildirildi. Olayın bölgedeki polis devriyesine yakın bir noktada gerçekleştiği belirtildi.

Saldırının bu sabah saat 07.30 sularında meydana geldiği, bölgenin sakin olması nedeniyle şans eseri faciadan dönüldüğü ifade edildi. Libyalı yetkilerin, patlamanın kaza mı yoksa intihar girişimi mi olduğu konusunda araştırma başlattığı bildirildi.