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Sevilla'dan İrfan Can Kahveci için teklif var

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Sevilla'nın teklif yaptığını açıkladı. Gümüşdağ, ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca için Türkiye'den herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.

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Süper Lig'de geride kaldığımız sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ederken İstanbul ekibinin en önemli yıldızlarıyla ilgili gelişmeler var.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Sevilla'nın teklif yaptığını açıkladı.

Gümüşdağ, ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca için Türkiye'den herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.

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