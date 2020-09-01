Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı

Başta #Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, Toprak Mahsulleri Ofisine ürünlerini teslim eden üreticilerimize #fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz.



Bugün itibariyle 3.2 milyon TL üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı.



Bereketli olsun.