Yeni adli yıl açılışı! Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan yargı bağımsızlığı vurgusu

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni adli yıl açılışı nedeniyle açılış konuşması gerçekletirdi. Karaca, 'Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değildir' dedi.Abone ol
Yeni adli yıl açılış töreninde konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 'Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değildir' dedi.
Dosya sayısı yarıya indi
Akarca, '2016 sonunda Yargıtay dairelerindeki derdest dosya sayısı 807 bin iken 20 Temmuz 2020 itibarıyla 350 bin olmuştur. Arşivimizdeki dosya sayısı 4 yıl içinde yarı orandan fazla azalmıştır' açıklamasında bulundu.