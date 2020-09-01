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Koronavirüsün yeni semptomu ortaya çıktı! Testis ağrısı olanlar dikkat

ABD'de testis ağrısıyla hastaneye giden adamın, koronavirüs olduğu tespit edildi. Doktorlar, vakayı inceledikten sonra virüsün yeni bir semptomunun da testis ağrısı olabileceğini belirtiyor.

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ABD'de testis ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 37 yaşındaki hasta, yapılan test sonrası koronavirüs olduğunu öğrendi. Vakayı inceleyen doktorlar, virüsün cinsel ilişki yoluyla da bulaşabileceğini ve testis ağrısının korona belirtilerinden biri olarak görülebileceğini iddia etti.

Testis ağrısı yeni semptom olabilir

ABD'li doktorlar koronavirüs ile ilgili erkeklerde doğurganlık sorunlarına neden olabileceği, testislerde şişlik ve ağrıya neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. En yaygın koronavirüs semptomları ateş, kuru öksürük ve yorgunluk olarak belirtiliyor. Zaman içerisinde bunların yanına tat ve doku kaybı gibi yeni belirtiler eklendi. ABD'deki doktorlar artık testis ağrısının da bir semptom olabileceğini öne sürdüler.

Erkek doğurganlığı üzerinde gelecekte bir etkisi olabilir.

Hastaya yapılan incelemede hastaneye kaldırılmadan bir hafta önce devam eden öksürük ve ateş belirtileri göstermiş. ABD'li doktorlar incelemenin ardından koronavirüsün, sperm yapımının hücre üretim aşaması olan hastaların spermatositlerine de zarar verdiğini iddia etti. Sağlık görevlileri, Covid-19 virüsünün neden olduğu hasarın "erkek doğurganlığı üzerinde gelecekte bir etkisi olabileceği" konusunda uyardı. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar henüz yetersiz olsa da bilim insanlarının çalışmaları devam ediyor.

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