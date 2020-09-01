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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan formalı ders dinleyen öğrenci paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde evde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaştı. Selçuk paylaşımına düştüğü notta "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız." ifadesini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesaplarından, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaştı.

Selçuk, "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız." değerlendirmesinde bulundu.

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