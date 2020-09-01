Süleyman Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı.'' dedi.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terör örgütleriyle verdiği mücadelede ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı'' dedi.
DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 1, 2020
Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı 👏🇹🇷