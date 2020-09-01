Süleyman Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı.'' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terör örgütleriyle verdiği mücadelede ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı'' dedi.