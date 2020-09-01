Beşiktaş'tan Martin Linnes'e: Bonservisini al gel

Beşiktaş yönetimi, sağ bek transferi için arayışına devam ederken Martin Linnes'in menajerine “Bonservis konusunu çözün. Siz Galatasaray’dan bonservisinizi alın, gelin. Biz size anlaşma garantisi veriyoruz” dediler.

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PAOK maçında yaşanan sağ bek faciasından sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ın önceliği Romalı Santon. Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan bek için kulübü bonservis talep ediyor. Beşiktaş ise böyle bir transfer planına sıcak bakmıyor.

Siyah-Beyazlılar bu nedenle alternatif isimler Nazım Sangare ve Martin Linnes ile de temasa geçti. Beşiktaş, Antalyaspor’un milli oyuncusu için kulübüne Roco ve Mirin’den birini bonservisiyle önermeyi düşünüyordu. Ancak Roco yönetime gitmek istemediğini iletti ve plan değişti. Yönetim, Mirin’i bonservisiyle Boyd’da kiralık olarak teklif etti. Boyd olmazsa Umut Nayir denildi. Antalyaspor’dan cevap bekleniyor.

''Galatasaray’dan bonservisinizi alın, gelin''

Kartal’ın transfer gündeminde olan bir başka isim de Galatasaray’da geçen sezon fazla şans bulamayan Linnes. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede, “Bonservis konusunu çözün. Siz Galatasaray’dan bonservisinizi alın, gelin. Biz size anlaşma garantisi veriyoruz” dediler.

Ayrılma ihtimali yüksek görünüyor

Geçen sezon Galatasaray’ın bir süre lisansını askıya aldığı Linnes, daha sonra yaşanan sakatlıklar üzerine yeniden takımda forma şansı bulmayı başarmıştı. Ancak yeni sezon için ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.