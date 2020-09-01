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Adana'da babanın isyanı: Olmaz olsun böyle evlat

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da baba Halil İbrahim D.'ye oğlu ve yeğeni tarafından ateş açıldı. Kurşunlardan biri minibüsüne isabet eden Halil İbrahim D., 'bana yapılanı herkes gördü, olmaz olsun böyle evlat' dedi.

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Olay, merkez Yüreğir ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Bagatur Bulvarında, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim D.'ye oğlu Abuzer D. ve yeğeni Mehmet Ali D. tarafından ateş açıldı. Daha sonra araçtan inen Abuzer ve Mehmet Ali D. sopayla Halil İbrahim D.'yi dövdü.

Vatandaşların araya girmesiyle şüpheliler kaçtı. Silahtan çıkan mermi ise Halil İbrahim D.'ye ait minibüse isabet etti. Olayın ardından polis şüphelileri yakaladı.

"Evden çık diyorum, çıkmıyor"

Öz oğlu tarafından dövülen ve tabanca ile tehdit edilen baba, "Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi, biri oğlum biri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü. Böyle evlat olmaz olsun” dedi. Yakalanan zanlılar polis merkezine götürüldü.

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