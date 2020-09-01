BIST 1.082
DOLAR 7,37
EURO 8,84
ALTIN 470,90
HABER /  EKONOMİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İnşaat maliyet bedelleri belirlendi! Resmi Gazete'de yayınlandı

Emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği' Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğde, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlandığı' hatırlatıldı.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geliyor! Üniversiteler açılmayacak en çok artış olan iller Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk: Krizi fırsata çevirip 12 Ada'yı geri isteyebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Durumu kontrol altında görmüyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısında artışa geçen illeri açıkladı
Adana'da evli kadına mesaj atıp tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli darp edildi
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Süleyman Soylu'ya neden saldırıyorlar biliyor musunuz? Hadi Özışık açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da dehşet! Sevgilisini katletti kendisi yaşam mücadelesi veriyor
İçişleri Bakanlığınca Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonu başlatıldı
Hatay’da kayıp olan emekli öğretmen boş arazide ölü bulundu
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 1 Ekim'de başlayacak
Adana'da kayıp 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
ABD'yi karıştıran ses kaydı: Ivanka Trump'a halasından ağır hakaret
Yorumlar