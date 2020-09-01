BIST 1.079
DOLAR 7,34
EURO 8,80
ALTIN 469,49
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 2'si ağır 5 yaralı

BAHÇELİEVLER'de kimliği belirsiz bir grup, daha önceden aralarında husumet bulunan bir gruba ateş açtı. Açılan ateş sonucunda 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinde 40'a yakın boş kovan bulundu. 

Abone ol

Olay akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre olay yerine iki otomobille gelen  kimliği belirsiz bir grup, yol kenarında bekleyen aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen kişilere ateş açtı. Uzun namlulu silahlar ve tabancalarla açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Mermiler park halinde bulunan otomobillere ve bir dükkana da isabet etti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobillerle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının yaşandığı yere gelen olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Saldırının yaşandığı cadde ve sokakta 40'a yakın boş kovan olduğu tespit edildi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısında artışa geçen illeri açıkladı
Adana'da evli kadına mesaj atıp tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli darp edildi
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Süleyman Soylu'ya neden saldırıyorlar biliyor musunuz? Hadi Özışık açıkladı
Sosyal medyada infial yaratan Kaan Altınok gözaltına alındı
Türkiye'den PKK'lıları ağırlayan Rusya'ya çok sert tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Porno yıldızı Ron Jeremmy'e yeni suçlamalar 250 yıl hapis yatabilir
Adana'da sulama kanalına düşmekten demir korkuluk kurtardı
Selçuk Üniversitesi bir ilki başardı! Korona aşısı projesi Dünya Sağlık Örgütü’nün listesine alındı!
Balıkesir için deprem uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür: Gökçeyazı fayı büyük bir tehlike!
Masterchef kuliste Esra Tokelli ile Gülşah'ın edepsiz kavgası! Barbaros da var
Yorumlar