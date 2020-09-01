Balıkesir için deprem uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür: Gökçeyazı fayı büyük bir tehlike!

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 29 Ağustos’ta Balıkesir’de aynı gün içinde meydana gelen 3 depreme dikkat çekerek, Balıkesir için önemli uyarılarda bulundu.

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Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de 29 Ağustos'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Kısa bir süre sonra 3.3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini belirten rasathane, akşam saatlerinde yine 3.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıklamıştı.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de aynı gün içinde meydana gelen 3 depreme dikkat çekerek, Gökçeyazı fayı üzerinde gerçekleşebilecek bir depreme işaret etti.

'En fazla 7 büyüklükte bir deprem üretebilir'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, dün Balıkesir Kalaycılar merkezli bir deprem oldu. Çok soru geldiği için görüş yazacağım. Balıkesir’in hemen kuzeyinde Ovacık (OV) nerede ise içinden geçen Gökçeyazı (GY) ve doğusunda Kepsut (KS) fayları vardır (Şekil). Bunlar sağ yönlü ve doğrultu atımlıdır. En fazla — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 30, 2020

* Arkadaşlar, dün (29 Ağustos) Balıkesir Kalaycılar merkezli bir deprem oldu.

* Çok soru geldiği için görüş yazacağım. Balıkesir'in hemen kuzeyinde Ovacık (OV) nerede ise içinden geçen Gökçeyazı (GY) ve doğusunda Kepsut (KS) fayları vardır.

* Bunlar sağ yönlü ve doğrultu atımlıdır. En fazla 7 büyüklükte deprem üretebilirler. Bu büyüklükte deprem üretme periyotları 1000 yıldır.

* Sözbilir vd. çalışmalarına göre OV'da olan son depremden bu yana 719 sene, KS'deki son depremden bu yana 118 sene ve GY üzerinde olan depremlerden buyana da 2000 geçmiştir. Bu durumda GY Balıkesir için ciddi bir tehlikedir.

Milattan Sonra (M.S.) 160-1898 yılları arasında Balıkesir'de hissedilen çok deprem olduğunu ancak bu depremlerin ya kuzeydeki Güney KAF veya güneydeki graben zonlarına ait olabileceğini dile getiren Görür, “Ya da Balıkesir fayları üzerinde olabilecek maksimum depremlerden daha küçük depremlerdir” açıklamasında bulundu.