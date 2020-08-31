Merdan Yanardağ, TELE 1'i kurup nasıl medya patronu oldu?

Cüneyt Özdemir ile TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ arasında sert bir polemik yaşanıyor. Özdemir'in "TELE 1'in arkasında kim var? Hangi para ile kuruldu?" sorusuna Merdan Yanardağ ağır hakaretler dışında "şu para ile kurdum" diye bir cevap veremiyor.

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Yanardağ'ın son patronu CHP'li Durdu Özpolat'ın anlattıkları ise çok ilginç. Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalından CHP'yi eleştirmesi üzerine CHP yanlısı TELE 1 Televizyonu'nun sahibi Merdan Yanardağ, Cüneyt Özdemir'i içinde ağır hakaretler içiren sözlerle eleştirdi. Cüneyt Özdemir de bunun üzerine Merdan Yanardağ'a "TELE 1 televizyonunu nasıl kurdun, kaynağı nereden buldun ve nasıl finanse ediyorsun? Bu kanalın arkasında kim ya da kimler var?" sorularını yöneltti.

Bu soruya Merdan Yanardağ, her eleştiriye ya da beğenmediği her siyasetçi ya da gazeteciye yaptığı gibi ağır hakaretler ve tehditlerle cevap vermeyi tercih etti. Sorulara cevap veremeyen Merdan Yanardağ, Cüneyt Özdemir için, "FETÖ yanaşması", "korkak bir soytarı", "tam bir cahil" gibi hakaretlerle karşılık verdi.

Merdan Yanardağ TELE 1'i hangi para ile ve nasıl kurduğu sorusuna ısrarla cevap vermiyor. Ancak Merdan Yanardağ'ın eski patronu YURT Gazetesi, YURT TV ve Sokak TV'nin sahibi Durdu Özpolat'ın Merdan Yanardağ'la ilgili anlattıkları arşivlere daha yeni girdi. İşte Durdu Özpolat'ın Merdan Yanardağ'ın Yurt gazetesi ve Yurt TV'de yaptıkları ve harcadığı paralarla ilgili 28 Kasım 2019 günü verdiği röportajdan bazı satır başları...

"İşsiz bir gazeteci arkadaşımızın işe ihtiyacı var"

Necdet Saraç ve Birsen Temur bana gelerek, işsiz bir gazeteci arkadaşlarının işe ihtiyacı olduğunu ve milletvekili danışmanı olarak istihdamı önerisini rica ettiler. Ben de kırmadım. Merdan Yanardağ’a TV’nin başına geçmesi önerisinde bulundum. Ve Merdan Yanardağ TV’nin başına geçmiş oldu. TV daha faaliyete geçmeden Merdan Yanardağ bana Kıbrıs’tan bir TV satın almamı önerdi. Önerisi mantıklıydı. Çünkü bu muhalif TV kapatılırsa yurt dışından yayın yapan bir TV kanalı olsun istedim. Metin Şadi’ye ait olan Kıbrıs AS TV’yi satın aldım.

"TV'nin yanına bir gazete kuralım"

Bir hafta sonra, Merdan Yanardağ hâlâ bende mevcut olan bir dosya ile geldi. TV’nin yanında ulusal bir gazete kurma fikrinin çok iyi olacağını söyledi. Yaptığı fizibilite raporunda gazete 500 bin dolara mal oluyordu. En fazla bu rakam bir milyon doları bulacağını söyleyerek, trajın üç ayda 70 bine ulaşacağını ve başka da bir maliyeti olmayacağı teminatını veriyordu. Bu fikri kabul ettim.

Yurt ismini önceden kendi üzerine tescillemiş

İsim üzerinde tartıştık. Merdan Yanardağ YURT ismini önerdi. Ben de kabul ettim. Meğerse YURT ismi ve haklarını üzerine tescillemiş. Bunu sorgulamadım. Merdan Yanardağ kadroyu kurmaya başladı. Daha gazete ve TV yayın hayatına geçmeden anormal bir mali harcamayla işe başladı. Tabloyu görünce vaz geçmek istedim. Fakat sözüne itibar ettiğim bir şahıs böyle bir medya grubuna ihtiyaç olduğu konusunda beni ikna etti.

Satış 15-20 bindi ama 55 bin göstermek için...

Gazete 2011 sonu ile 2012 yılı başında yayın hayatına başladı. TV için gelen Merdan Yanardağ gazete ile meşgul oldu. TV’yi unuttu. Turkuaz dağıtım ile anlaştı. Şimdiki eşi dâhil, yakınlarını yüksek maaşlarla işe başlattı. Günde 80 bin gazete basıyordu. Satış da 15-20 bin idi. Ama sonradan öğrendim ki, trajı 55 bin göstermek için, bayiden gazete satın almışlar. Günde 30-35 bin gazete hurdaya, hurda geliri de başkalarına gitmiş.

(Durdu Özpolat, Merdan Yanardağ'ın tutuklanması sonrası yaşananları anlatıyor ve şöyle devam ediyor)

Tekrar geldi tiraj sözleşmesiyle işe başladı

Merdan Yanardağ tekrar geldi. ‘Patron bu gazeteyi ve TV’yi kurtaralım. Bana bir fırsat daha ver. Gazeteyi üç ayda 13 bin olan 20 bin, 6 ayda 25 bin traja çıkaracağım’ diye bir sözleşme imzaladık. Karşılığında 150 bin dolarlık bir teminat senedi istedi. Sözleşmeyle birlikte senedi şahitler önünde imzaladık.

Tiraj artıyor her gün şampanya patlatılıyor...

Her gün traj artıyor. Viski ve şampanyalar patlıyor. Meğerse bayiden aldığı gazeteleri, bir hurdacı ile anlaşarak paketi açılmadan yolluyormuş. Bunu tespit ettim. Kendisine söyledim. Gazete çalışanlarından bir grup sendikalı olmasını istiyordu. Merdan Yanardağ da buna razı olmadığımı söylüyormuş. O gün Merdan Yanardağ ve çalışanları topladım. Sendikaya evet diyeceğimizi söyledim. Bu hoşuna gitmedi.

Tiraj sözleşmesi için verdiğim senedi hacze koydu

Dağıtımı da Yay Sat’a aktardım. Traj satın alamayacağını anlayınca, sendika imzası günü gayri ahlaki bir davranışla 24 saatte gazeteden ayrıldı. Yazarları istifaya çağırdı. İsim hakkını almıştım. Ama internet şifrelerini götürdü. İşi kilitledi. Gazetenin çıkmaması için elinden geleni yaptı. Teminat senedini evime haciz gönderdi. Halen mahkemeliğiz.

Bende 2 bin lira maaşla çalışan adam medya patronu oldu

Netice, benden 2 bin lira maaş ile iş isteyen Merdan Yanardağ medya patronu oldu.