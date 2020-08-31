BIST 1.079
DOLAR 7,36
EURO 8,77
ALTIN 465,61
HABER /  GÜNCEL

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

Anadolu Ajansı

Oruç Reis gemisi için Doğu Akdeniz'de 1 Eylül'e kadar ilan edilen NAVTEX, 12 Eylül'e kadar uzatıldı.

Abone ol

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmış oldu.

Buna göre; Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
“İsimsizler Hareketi” adı altında Bakan Soylu'yu hedef alan organize Troll Hareketi
Sosyal medyada infial yaratan Kaan Altınok gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Büşra hemşireye destek
Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Tarihinizi okuyun!
Merdan Yanardağ, TELE 1'i kurup nasıl medya patronu oldu?
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsün mutasyona uğradı! Bir iyi bir kötü haber var
Çanakkale'de tartışan baba ile oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Durdu Özpolat'tan Merdan Yanardağ'a; Televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti
Beşiktaş'ta rota yeniden Ze Luis
KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışmaya sınırlama getirildi
Masterchef kuliste Esra Tokelli ile Gülşah'ın edepsiz kavgası! Barbaros da var
Yorumlar