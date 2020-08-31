Koronavirüsün mutasyona uğradı! Bir iyi bir kötü haber var

ENDONEZYA'da araştırma yapan bir enstitü, ülkede yeni vakaların Covid-19'un mutasyona uğramış yeni bir virüs türüne sahip olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada yeni virüs tipinin daha bulaşıcı olduğu ancak hafif geçirildiği paylaşıldı. Yeni virüs tipinin 'D614G' adına sahip olduğu aktarıldı.Abone ol
Koronavirüs salgınında birçok ülke ikinci dalgayı beklerken bilim insanlarının sık sık gündeme getirdiği, "Mevcut koronavirüs mutasyona uğrayacak buna dikkat etmek gerek" sözleri gerçek oldu. Endonezya'da tespit edilen yeni vakalarda Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü olan "D614G" isimli yeni bir hali ortaya çıktı.
Yaşanan bu sıçrama ile koronavirüs vaka sayısının 172.053'e çıktığı Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü bir açıklama yaptı. Reuters haber ajansına konuşan enstitünün başkan yardımcısı Herawati Sudoyo, tespit edilen yeni vakaların Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü olduğunu söyledi. Sudoyo;
Virüsün D614G isimli mutasyona uğramış hali çok daha bulaşıcı fakat etkisi çok daha hafif
Son dönemdeki artış mutasyona mı bağlı? sorusuna yanıt
Salgının başladığı günden beri 7.343 insanın koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklanırken, "Enstitünün elde ettiği verilerdeki gen diziliminde bu değişimi fark ettik. Son dönemde yaşanan artışın buna bağlı olup olmadığını anlamak için daha kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor" dedi.