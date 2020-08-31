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Beşiktaş'ta rota yeniden Ze Luis'e çevrildi

Beşiktaş'ın forvet adaylarından Ze Luis, Porto ile yollarını ayırıyor. Kadrosuna 2 yeni forvet dahil edecek Portekiz ekibi, 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardı. Siyah-beyazlılar, yaşanan bu gelişme üzerine Porto ile tekrar temasa geçmeye hazırlanıyor.

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Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis'i tekrar gündemine aldı.

Portekiz spor gazetesi Abola, Porto'nun 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını duyurdu.

Hücum hattını Mehdi Taremi ve Toni Martinez ile güçlendirecek olan Portekiz ekibinin, Ze Luis için tekliflere açık olduğu vurgulandı.

Nikola Kalinic ve Papiss Cisse için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, bu gelişme üzerine Ze Luis'i kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslara başlayacak.

Geçen sezon 10 milyon 750 bin euro karşılığında Spartak Moskova'dan Porto'ya transfer olan 29 yaşındaki forvet, forma giydiği 31 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı.

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