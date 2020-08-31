BIST 1.077
DOLAR 7,36
EURO 8,79
ALTIN 466,21
HABER /  SPOR

Suudilerden Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif!

Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuya Al Nassr kulübü yetkilileri yıllık 20 milyon dolar önerdi.

Abone ol

Suudi Arabistan Ligi’nin dünyaca ünlü takımı Al Nassr’ın Türk asıllı Mesut Özil’e müthiş bir teklif yaptığı öğrenildi. Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak isteyen Arap yetkililer, yıllık 20 milyon doları da gözden çıkardı.

Fanatik'in haberine göre; Mesut’un ekibiyle temasa geçen Al Nassr yöneticileri transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde.

“Seni Suudi Arabistan’ın yeni Prensi yapmak istiyoruz''
Yetkililer Mesut’a “Seni Suudi Arabistan’ın yeni Prensi yapmak istiyoruz, bunun için de hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız” sözünü verdiği konuşuluyor.

Fenerbahçe ile adı anılmıştı
Arsenal’de bir yıl daha kalacağını açıklayan Mesut’un nasıl bir karar vereceği merak konusu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un mutlaka Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istediği yıldız oyuncuya bilindiği gibi MLS, Katar ve Çin’den çok cazip teklifler gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Giresun'da! '50 bin liraya kadar olan zararları hibeyle karşılanacak'
Melih Gökçek, videoyu görünce çılgına döndü! Bu şerefsizi bilen adresini yazsın
Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
İzmir'de konvoy sözde yasak! Minik Neriman'ı havaya ateş ederek bu hale getirdiler!
Gemi komutanlarına 'vur emri' yetkisi verildi! Eski İstihbarat Daire Başkanı'ndan olay ifadeler
Düğünlerde alınan yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Irak Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda malzeme ele geçirildi
Nurettin Canikli’den ikinci çeyrek büyüme rakamlarını eleştirenlere tepki
Beşiktaş'ın forvet adayı Ze Luis kulübüyle yollarını ayırıyor
Yozgat'ta iki kardeşin feci ölümü! Temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda zehirlendiler
Elazığ'da jandarma alıcı kılığına girdi! Yüzlerce ele geçirildi
Kayseri'de 2 gündür kayıp adam su bidonunda ölü bulundu
Yorumlar 1 yorum