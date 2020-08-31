Beşiktaş'ın forvet adayı Ze Luis kulübüyle yollarını ayırıyor

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan forvet adaylarından Ze Luis, Porto ile yollarını ayırıyor.

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Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis'i tekrar gündemine aldı.

Portekiz spor gazetesi Abola, Porto'nun 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını duyurdu.

Hücum hattını Mehdi Taremi ve Toni Martinez ile güçlendirecek olan Portekiz ekibinin, Ze Luis için tekliflere açık olduğu vurgulandı.

Nikola Kalinic ve Papiss Cisse için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, bu gelişme üzerine Ze Luis'i kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslara başlayacak.

Geçen sezon 10 milyon 750 bin Euro karşılığında Spartak Moskova'dan Porto'ya transfer olan 29 yaşındaki forvet, forma giydiği 31 maçta 10 gol attı, 2 asist yaptı.