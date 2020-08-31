BIST 1.077
DOLAR 7,36
EURO 8,79
ALTIN 466,21
HABER /  GÜNCEL

Vali duyurdu! Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi

ÇANKIRI'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstüne ve nikah işlemlerinde uygulanacak yeni kısıtlamalar getirildi.

Abone ol

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasta olan ve hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle kamu sağlığının korunması amacıyla yeni kararlar aldıklarını belirtti.

Ayaz, açıklamasında, 65 yaş üstü vatandaşların, saat 11.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin yasaklandığını kaydetti.

Nikah işlemlerinin ise düğün törenlerinden önce yapılacağını bildiren Ayaz, düğün sırasında nikah kıyılmayacağını ifade etti.

Şehir içindeki piknik alanlarında mangal yakılmasının yasak olduğunu hatırlatan Ayaz, "Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen kurallara uyalım. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak yeni kayıpları, alacağımız tedbirlerle engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Gökçek, videoyu görünce çılgına döndü! Bu şerefsizi bilen adresini yazsın
Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
İzmir'de konvoy sözde yasak! Minik Neriman'ı havaya ateş ederek bu hale getirdiler!
Gemi komutanlarına 'vur emri' yetkisi verildi! Eski İstihbarat Daire Başkanı'ndan olay ifadeler
Düğünlerde alınan yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi
İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da kadınların bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Yeni koronavirüs tedbirleri! Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkışı yasaklandı
Merkez Bankası, Libya Merkez Bankası ile Mutabakat Zaptı imzaladı
Karabük'te kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia edip saldırdı! 'Alacan mı kocamı bir daha'
Çorum'da hemşirenin doktoru darbettiği iddiası!
Muğla'da 65 yaş vatandaşlara kısıtlama
Yorumlar