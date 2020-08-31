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Çorum'da hemşirenin doktoru darbettiği iddiası!

ÇORUM'da bir aile sağlığı merkezinde görevli hekiminin hemşire tarafından darp edildiği iddia edildi. Doktor ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken hemşire de karakola götürüldü.

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Çorum'da bir hemşire tarafından darbedildiği öne sürülen doktor, hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, bir aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Hatice M.A. ile ebe hemşire Gülsüm H. arasında tartışma çıktı.

Gülsüm H, tartışmanın büyümesi üzerine yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye çalışan doktor Hatice M.A'ya müdahale etmek istedi. Kavgaya dönüşen olayda darbedildiği iddia edilen doktor, kafasını cam masaya çarptı.

Doktora ilk müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı. Olayın ardından baş dönmesi şikayeti yaşayan aile hekimi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ebe hemşire Gülsüm H. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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