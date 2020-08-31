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İzmir'de sünnet magandaları küçük kızı bu hale getirdi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de Neriman Bulut (5) balkonda otururken, yasak olmasına rağmen düğün sonrası konvoy yapan şahısların açtığı ateşle yaralandı. Sorumsuzluk sonucu talihsiz kıza isabet eden saçmalar yüzünde yaralara neden oldu. Polis, gözaltına aldığı 8 kişiye toplam 28 bin 620 TL cezai işlem uyguladı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş ilçesi Çayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya kutlama için ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut, yüzüyle birlikte, vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı.

Bulut, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi sonrası Bulut, taburcu edildi. Olayla ilgili konvoydaki iki araçta bulunan toplam 8 kişi gözaltına alındı.

5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ele geçirildi

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konulduğu kaydedildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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