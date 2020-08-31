İstanbul'da işten çıkarıldığını öğrenince şirket aracına patladı

İSTANBUL Bağcılar'da bir kişi, çıkarıldığı iş yerine ait aracın önce camını kırdı ardından döktüğü kolonyayı ateşledi. Otomobil küle dönmeden itfaiye müdahale ederken olayla ilgili şahıs gözaltına alındı.

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Olay, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Z., isimli kişi işten çıkarıldığını öğrenince iş yerine ait otomobilin camını kırıp içerisine kolonya döktü. Şüpheli daha sonra otomobili ateşe verdi.

Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirirken, Can Z. olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araç kısa sürede söndürülürken, Can Z., Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.