Gemi komutanlarına 'vur emri' yetkisi verildi! Eski İstihbarat Daire Başkanı'ndan olay ifadeler

Son günlerde artan Doğu Akdeniz'deki gerilimi köşesine taşıyan Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, "Gemi komutanlarına olası bir tacizde Ankara’ya sormadan 'vur emri' yetkisi verildi" diye yazdı.

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Bülent Orakoğlu, Doğu Akdeniz’de çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) angajman seviyesini gemi komutanına indirdiğini iddia etti.

Orakoğlu, 'Gemi komutanlarına vur emri yetkisi' başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye 50’nin üzerinde muharip ve destek gemisi ile Akdeniz’de bulunuyor." diye yazdı.

İkinci Sevr haritası dayatması

Doğu Akdeniz’de sadece Türkiye ile Yunanistan anlaşmazlığı ötesinde hegemonik küresel güçler ile Batı’nın Türkiye’ye karşı Mavi Vatan’da ikinci bir Sevr haritasını dayatmaya çalıştıklarını ortaya koyduğu belirten Orakoğlu, "Mavi Vatan’daki bu yeni Sevr Haritası ‘Ege’yi tamamen Yunan denizi olarak kabullenip Doğu Akdeniz’de bizi İskenderun Körfezi ve Antalya Körfezi’ne, batıda karasularımıza hapsediyor." ifadelerini kullandı.