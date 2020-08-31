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Amasya'da orman yangını! Alevlere müdahale ediliyor

AMASYA'nın Karakese köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, 6 arazözle yangını söndürmeye çalışıyor.

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Amasya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Karakese köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Köylülerin ihbarı üzerine Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın Harekat Merkezi'nden ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 6 arazözle yangını söndürmeye çalışıyor.

Alevlerin köye yaklaşmaması için mücadele eden ekipler, etkili olan rüzgar nedeniyle çalışmalarda güçlük yaşıyor.

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