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Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu eşleşmeleri belli olurken Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Yunan temsilcisi PAOK, Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00'da çekildi.

Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Yunan temsilcisi PAOK, Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de oynanacak.

İşte eşleşmeler;

PAOK-Benfica

Dinamo Kiev-AZ Alkmaar

Gent-Rapid-Wien

Karabağ-Molde

Omonia-Kızılyıldız

Midtjylland-Young Boys

Ferencvaros-Dinamo Zagreb

Maccabi Tel-Aviv-Dinamo Brest

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