Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu eşleşmeleri belli olurken Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Yunan temsilcisi PAOK, Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.Abone ol
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00'da çekildi.
Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Yunan temsilcisi PAOK, Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de oynanacak.
İşte eşleşmeler;
PAOK-Benfica
Dinamo Kiev-AZ Alkmaar
Gent-Rapid-Wien
Karabağ-Molde
Omonia-Kızılyıldız
Midtjylland-Young Boys
Ferencvaros-Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv-Dinamo Brest