Skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip paylaştı

Küçük yaşta çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkahalar atan Harun Ş. isimli kişi o anları hesabından paylaştı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler sonrası Harun Ş'nin hesabını kapattığı ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz haftalarda küçük kuzenine sigara içirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınan kız sonrası bu kez de küçük çocuğa zorla alkol içirmeye çalıştılar.

Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı.

"İstemiyorum" dedi kahkahalar attı

Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı.

Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.